Gehaltszulage für Kita-Mitarbeiter in Brennpunkten

Die Zulage beantragen können laut Bildungsverwaltung Kita-Mitarbeiter in besondere Sozialräumen - also unter anderem in den aktuell 33 Teilen der Stadt, die einem Quartiermanagement unterliegen. Seit diesem Jahr dabei sind etwa die Thermometersiedlung in Lichterfelde , die Alte Hellersdorfer Straße in Hellersdorf und die Titiseestraße in Waidmannslust