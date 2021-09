Brand auf Recyclinghof in Neukölln

Auf einem Recyclinghof in Berlin-Neukölln haben am Montagmorgen zwei Elektrocontainer gebrannt. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Brandursache war zunächst unklar. Über dem Recyclinghof war eine hohe Rauchsäule aufgestiegen, die weithin zu sehen war.

© Emovis

Personen, die nie an COVID-19 erkrankt sind und noch keinen Impftermin haben, können in einem Berliner Studienzentrum an einer Impfstudie teilnehmen. mehr