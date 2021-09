«Das Coronavirus-Update»: Podcast mit Virologe Drosten startet

Der Berliner Charité-Virologe Christian Drosten erläutert von diesem Freitag (3.9.) an wieder öffentlich seine Meinung zur Pandemie.

Das «Coronavirus-Update» werde anschließend in einem 14-tägigen Rhythmus dienstags veröffentlicht. Die zweite Folge mit der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek läuft am 14. September, kündigte der Sender an. Am 28. September sei dann wieder Virologe Drosten zu hören.