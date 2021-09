Keine weißen Menschen: Müller kritisiert Ausschreibung

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat eine Stellenausschreibung, in der weiße Menschen gebeten worden waren, sich nicht zu bewerben, kritisiert. «Das, was da passiert ist, ist diskriminierend gewesen, gar keine Frage. Auch eine große Dummheit», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Es sei wichtig gewesen, dass das sofort korrigiert wurde. Es sei ein schwieriger Bereich, in dem noch gelernt werden müsse, es gut zu machen, um Diskriminierung zu vermeiden, sagte Müller.

Die Studierendenvertretung der Berliner Humboldt-Universität (HU) war vor rund einer Woche mit einer Ausschreibung zu einer Stelle für Antidiskriminierungsberatung in die Kritik geraten. «Wir bitten (...) weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen», hieß es darin in einer ersten Fassung. Nach Kritik aus der Politik und auf Twitter wurde die Formulierung geändert.