Müller: Bereiten uns auf Menschen aus Afghanistan vor

Bisher ist erst eine übersichtliche Zahl afghanischer Ortskräfte mit ihren Angehörigen im Rahmen der Rettungsaktion der Bundeswehr in Berlin eingetroffen. «Insgesamt sind zum jetzigen Stand 187 Menschen über die Luftbrücke gekommen, das ist sehr überschaubar», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. «Für weitere 218 Menschen haben wir eine Aufnahme angeboten.»

Die ersten afghanischen Ortskräfte im Rahmen der Luftbrücke sind am Montag vergangener Woche über Frankfurt am Main in Berlin angekommen, weitere Busse folgten am Tag danach. In den vergangenen Tagen hat es keine weiteren Ankünfte mehr gegeben. Bei den Ortskräften handelt es sich um Menschen, die in Afghanistan für die Bundeswehr oder Hilfsorganisationen unter anderem aus Deutschland gearbeitet haben.