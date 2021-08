Richtfest für Forschungsneubau der Technischen Universität

An der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg entsteht ein Forschungsneubau der Technischen Universität. An diesem Dienstag soll das Richtfest für das rund 57 Millionen Euro teure Gebäude gefeiert werden, teilte die Hochschule mit. In dem Gebäude des Interdisziplinären Zentrums für Modellierung und Simulation (IMoS) sollen künftig Teams aus Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Informatik gemeinsam forschen. Auf rund 5700 Quadratmetern entstehen unter anderem 3D-Labore, Rechnerräume sowie Büro- und Besprechungsbereiche.

