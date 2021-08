Koch: «Dürfen uns nicht aufs Abstellgleis schieben lassen.»

Rainer Koch hat ein weiteres Plädoyer für den Amateurfußball gehalten und zur Geschlossenheit aufgerufen. «Der Amateur- kann sich gegenüber dem Profifußball nur dann behaupten, wenn wir geeint und solidarisch auftreten, anstatt uns mit uns selbst zu beschäftigen», sagte der 62-Jährige, der den Deutschen Fußball-Bund derzeit zusammen mit Peter Peters interimistisch führt, am Samstag in seinem Grußwort beim Ordentlichen Verbandstag des Berliner Verbandes.

Koch ist im DFB-Präsidium als gewählter 1. Vizepräsident zuständig für den Bereich Amateure/Regional- und Landesverbände. «Wir müssen erkennen, worum es in diesen Tagen tatsächlich ganz vorrangig geht. Es sind entscheidende Monate, die im DFB vor uns Amateurverbänden liegen», betonte er in seinem rund 15-minütigen Vortrag im Palais am Funkturm. «Zerrissenheit oder gar Spaltung des Amateurlagers, Grabenkämpfe in den eigenen Reihen sind Gift für uns alle.»