Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Lompscher ein

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen die frühere Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) wegen des Verdachts einer Steuerstraftat eingestellt. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwochabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Lompscher räumte bei ihrem überraschenden Rücktritt ein, über mehrere Jahre versäumt zu haben, Vergütungen für Aufsichtsratsposten in landeseigenen Unternehmen wie vorgeschrieben an die Landeskasse zurückzuzahlen. Dabei ging es ihren Angaben zufolge um einen Betrag von 7000 Euro. Lompscher versicherte, sie habe nicht mit Vorsatz gehandelt. Ihr Nachfolger in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist Sebastian Scheel (Linke).