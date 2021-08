«Damit das Leben weitergeht»: Impfkampagne gestartet

Zahlreiche Musiker, Bands und Festivals haben mit einer gemeinsamen Kampagne ihre Fans millionenfach zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgefordert. Damit sollen die stockenden Impfquoten vorangetrieben werden. «Damit das Leben weitergeht», heißt es etwa bei der Berliner Band Die Ärzte.

Zu den Beteiligten gehören Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard Carpendale, Max Herre, Jan Delay, Trettmann und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende Neubauten, Element of Crime, BAP, Die Toten Hosen, Beatsteaks, Tocotronic, Silbermond und Deichkind. Zudem beteiligen sich große deutsche Festivals. Die Veranstalter sprachen am Mittwoch von einem Verteiler mit Millionen Fans, Nutzern und Interessierten.

Über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle wandten sich Musiker und Bands unter dem Hashtag #impfenschützt an Follower und Fans. «Wir haben Bock auf asoziales Gruppenschwitzen mit euch», schrieben die Donots. «Wir wünschen uns Festivals und Konzerte zurück. Wir wünschen uns euch zurück», hieß es beim Festival Rock am Ring. Jan Delay forderte: «Wenn ihr wieder Konzerte, Clubs und Veranstaltungen wie früher besuchen wollt: LASST! EUCH! IMPFEN! BITTE! DANKE!» BAP-Chef Wolfgang Niedecken wandte unter der kölschen Überschrift «Ens em Vertraue» an die Fans mit der Bitte, «in eurem Bekanntenkreis, an eurer Arbeitsstelle,... wo auch immer dafür zu werben, zur Herdenimmunität beizutragen».