Vor Klinik-Streik: Notdienst-Vereinbarung gescheitert

Trotz mehrerer Anläufe gibt es bislang keine gemeinsame Notdienst-Lösung für den geplanten Berliner Klinik-Streik der Gewerkschaft Verdi ab Montag. Beim kommunalen Klinikkonzern Vivantes seien die Gespräche auch am Sonntag gescheitert, sagte Verdi-Sprecher Tim Graumann. Der zweite Termin mit der Charité sei ebenfalls ergebnislos geblieben, sagte ein Sprecher am Sonntagabend.

Ob Vivantes das jüngste Gesprächsangebot der Gewerkschaft für Montag um 5.00 Uhr annehme, sei noch unklar, berichtete Graumann. Die Charité sieht für Montag noch Möglichkeiten, wenn Interesse an einem Aufeinanderzugehen bestehe. Der Vorstand bedauere die angekündigten Warnstreikmaßnahmen, respektiere aber selbstverständlich das Streikrecht, hieß es.

Verdi hat mit Beginn der Frühschicht an diesem Montag, 6.00 Uhr, zum Ausstand aufgerufen. Der Arbeitskampf soll bis Donnerstag, 6.00 Uhr, andauern. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass sich Hunderte Pflegekräfte beteiligen, um bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten. In den Ausstand treten könnten bei den Klinik-Müttern aber zum Beispiel auch Therapeuten und Beschäftigte in der Radiologie.