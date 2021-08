Impfzentrum Velodrom schließt am Freitag

Mit dem Velodrom in Pankow schließt am Freitagabend das zweite Berliner Impfzentrum. In dem halben Jahr seines Bestehens seien dort rund eine viertel Million Impfungen gegen Corona verabreicht worden, teilte der Regionalverband Berlin der Johanniter- Unfall-Hilfe am 18. August 2021 mit.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Schutzimpfung Offizielle Informationen des Landes Berlin zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2: Voraussetzungen, Termine und Ablauf. mehr

© Emovis Impfschutz aufrechterhalten! Bereits gegen Corona geimpft? In einem Berliner Studienzentrum kann an einer Impfstudie zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes teilgenommen werden. mehr

400 hauptamtliche und 200 ehrenamtliche Mitarbeiter hätten damit eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Ursprünglich arbeiteten in Berlin sechs Impfzentren. Das in Tempelhof schloss bereits im Juli, das Zentrum im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding soll nach früheren Angaben zum 31. August dicht machen. Übrig bleiben dann vorerst die Impfzentren in Tegel, auf dem Messegelände in Charlottenburg und in der Arena in Treptow.

Hintergrund der Entwicklung: Das Angebot an Impfstoff ist größer als die Nachfrage. Nach früheren Angaben der Gesundheitsverwaltung sollen über Ende September hinaus - dann läuft die Bundesförderung aus - dennoch mindestens zwei Impfzentren bestehen bleiben.