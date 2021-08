Comiczeichner Ralph Ruthe verschenkt Originale an Geimpfte

Bekannt ist Ralph Ruthe für seine Comics mit Hase, Fischen oder einem Biber nebst Baum aus zahlreichen Büchern, Magazinen und Zeitungen. Seit Beginn der Pandemie macht sich der 49-Jährige stark für Impfungen gegen das Coronavirus. Am Freitag hat der Zeichner beides miteinander verbunden: Frisch Geimpften im Impfzentrum an der Messe Berlin schenkte Ruthe jeweils eine Originalzeichnung.

Interessenten konnten sich das Motiv wünschen, Ruthe zeichnete Fische oder Katzen. Bei großem Andrang könne er eine Zeichnung auch in 30 Sekunden schaffen, sagte Ruthe.



