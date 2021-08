James-Simon-Park wird abends geschlossen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Ankündigung des Bezirks Mitte grundsätzlich begrüßt, den Besuch des James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel abends künftig nicht mehr zu erlauben.

Es gibt daran allerdings auch deutliche Kritik. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) twitterte am Mittwochabend: «Ab 20.00 Uhr ist der Aufenthalt im James-Simon-Park nicht mehr gestattet.» Der Sprecher des Berliner GdP-Landesverbands Benjamin Jendro teilte am 05. August 2021 mit, es sei gut, dass der Bezirk endlich seiner Verantwortung gerecht werde und sich überlege, wie sich die «lautstarken Partyexzesse» und die oft daraus resultierenden Übergriffe auf Polizisten verhindern ließen.

Im James-Simon-Park war es in der Vergangenheit mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen feiernden Besuchern und der Polizei gekommen. Am Wochenende wurden Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. In dem kleinen Park, der zeitweise mit rund 2500 Besuchern gefüllt war, wurden in der Nacht zum Sonntag 19 Polizisten verletzt.