Noch keine Entscheidung zu Festivals in Lärz: Prüfung läuft

Nach der coronabedingten Absage des Elektromusik-Festival Airbeat One (Neustadt-Glewe) müssen die Veranstalter der «Plan:et C»-Wochenenden in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) weiter auf eine Entscheidung warten. «Das Prüfverfahren läuft noch», sagte eine Sprecherin des zuständigen Amtes Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag. Das Amt sowie die Kreisbehörden warteten zudem auf eine Entscheidung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, denn die bisher gültige Corona-Landesverordnung laufe nach dem 16. August aus. Das Amt rechne mit einer Entscheidung frühestens bis Mitte der nächsten Woche.

Der Verein Kulturkosmos (Berlin), der das größere «Fusion-Festival» im Juni abgesagt hatte, will ab 20. August in Lärz nacheinander je 10.000 Gäste an drei Wochenenden zusammenbringen. Angesichts der aktuellen Entwicklung und mit Test- und Hygienekonzept sei man sicher, «Covid-safe feiern zu können», hieß es auf der Internetseite des Vereins dazu. Die «Airbeat One»-Veranstalter hatten ihre Absage mit der unsicheren Genehmigungslage begründet.

An diesem Freitag beginnt als erste größere Veranstaltung dieser Art das «3000-Grad-Festival» in Feldberg an der Seenplatte. Dort gibt es mehrere Bühnen für Bands, DJ's und Theater, und bis Sonntag sind 2500 Besucher zugelassen. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Wocheninzidenz am Mittwoch bei 12,1 amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner, an der Seenplatte bei 5,8.

