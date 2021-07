Berlin kündigt «Lange Nacht des Impfens» an

Impfungen sind in Berlin künftig an einzelnen Terminen bis Mitternacht und bei Musik möglich.

Die erste «Lange Nacht des Impfens» ist für Montag, 9. August 2021, im Impfzentrum in der Arena in Treptow geplant, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mitteilte. Weitere Termine gibt es dort am Mittwoch (11. August) und Freitag (13. August). Geimpft werde mit den Vakzinen von Biontech sowie Johnson & Johnson jeweils von 20 Uhr bis Mitternacht ohne Anmeldung, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Ein DJ lege in der Arena Musik auf.