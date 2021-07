Corona-Ampel: Anpassung der Grenzwerte im Gespräch

Angesichts der Debatte um die Aussagekraft der Corona-Inzidenz im Zuge der Impfkampagne könnte beim Ampelsystem des Berliner Senats eine Anpassung von Grenzwerten bevorstehen.

Man sei mit Bund, Ländern und Fachleuten zu dem Thema im Austausch, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung auf Anfrage. Nach bisheriger Definition zeigt die Corona-Ampel ab 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gelb an - und ab 30 rot. Auf die 30er-Marke steuert Berlin zu, am 27. Juli 2021 lag der Wert nach längerem Anstieg bei 24,8.

Inzidenz bei jüngeren Menschen höher

In der Hauptstadt stecken sich derzeit vor allem jüngere Menschen an - in Friedrichshain-Kreuzberg etwa liegt die Inzidenz bei 20- bis 24-Jährigen bei über 180 - , die Auslastung der Intensivstationen hingegen ist bislang gering. Bereits vergangene Woche hatte es bei der Corona-Ampel eine Veränderung gegeben: Die schwankungsanfällige Reproduktionszahl (R-Wert) ist nun nicht mehr Teil davon, sie wurde durch die Prozentangabe zum Wochentrend der Sieben-Tage-Inzidenz abgelöst.