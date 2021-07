Müller schlägt baldiges Treffen der Länderchefs vor

Das teilte die Senatskanzlei am 27. Juli 2021 mit. Müller, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, wünsche sich von der Bundesregierung, dass sie zügig die Regularien für Reiserückkehrer anfasse und es zum Beispiel bei Flughäfen nicht nur bei Stichproben bleibe. «Der Korridor, um der gegenwärtigen Entwicklung noch wirksam entgegen zu wirken, wird enger», warnte Müller. «Deshalb müssen wir jetzt zügig handeln, dazu gehört auch ein baldiges Treffen meiner Amtskolleginnen und Amtskollegen.» Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Sonntag angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland die kurzfristige Einberufung einer Bund-Länder-Konferenz und eine zügige Abstimmung gefordert.