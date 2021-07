Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am 22. Juli 2021 beim Besuch einer Ferienschule der beruflichen Bildung an einem Oberstufenzentrum in Kreuzberg mit. Das Land hat für die Sommerschulangebote nach Angaben der Bildungsverwaltung 1,1 Millionen Euro ausgegeben, hinzu kamen gut 1,2 Millionen Euro aus EU-Mitteln.