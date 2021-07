Berlin prüft: Wieder Warnsirenen in der Hauptstadt?

Die kosten- und wartungsintensiven Sirenen wurden in Berlin laut Innenverwaltung bis in die 90ger Jahre vom Bund betrieben und dann nach dem Ende des Kalten Krieges wie in anderen Städten als Warnmittel im Zivilschutz abgeschafft. Sirenen könnten eine Ergänzung im Mix von Warnmitteln sein, die Berlin habe, hieß es. Dazu zählten Apps wie NINA und KATWARN, elektronische Werbetafeln, BVG-Displays, Informationen über den Rundfunk sowie Lautsprecherdurchsagen von Polizei und Feuerwehr. Gezielte Informationen vor Ort seien genauer als großflächige Warnungen. Berlin sei sehr gut aufgestellt. «Die Sicherheit der Bevölkerung und die Warnung im Krisen bzw. Katastrophenfall ist gewährleistet», betonte Pallgen.