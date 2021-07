Sanierung des Strandbads Müggelsee gestartet

Die Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung des Strandbads Müggelsee haben am 21. Juli 2021 im Beisein von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) begonnen.

Der Badebetrieb soll davon jedoch nicht beeinträchtigt werden, wie die Bezirksverwaltung mitteilte. Gäste werden aktuell lediglich über einen anderen Eingang in das Bad gelassen. Der Eintritt bleibe kostenlos. Derzeit können jedoch pandemiebedingt maximal 2000 Besucher eingelassen werden.

Die derzeitigen Pächter des Strandbasars und des Imbisses mussten bereits die jeweiligen Gebäude verlassen und werden während der Bauarbeiten in einer temporär errichteten Anlage untergebracht. Vor Ort kündigte sich die Sanierungsunternehmung bereits im Februar dieses Jahres an. Damals fällte man schon mehrere Bäume, um das künftige Baufeld freizuräumen.

