Drosten-Räuchermann unter Schutz: Nachfrage aus aller Welt

Der Schöpfer des Drosten-Räuchermännchens, Tino Günther, rüstet sich gegen Fälscher seiner international bekannten Figur.

Er habe sich das Design vom Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen, sagte der Kunsthandwerker am 20. Juli 2021 in Seiffen. Das belegt auch die Online-Datenbank der Behörde. Hersteller von Plagiaten drohten damit «saftige Strafen», erklärte Günther. Zwar können andere Hersteller Virologen-Räuchermänner verkaufen, sie dürfen aber nicht Günthers Figur zu ähnlich sehen. Sie erinnert stark an Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Über den Schutz der Figur hatte zuvor das Internetportal «Tag24» berichtet.