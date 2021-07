Starkregen: getrübtes Baden und Fischsterben möglich

Das Landesamt für Gesundheit rät bei anhaltend warmen Wassertemperaturen zu mehr Vorsicht an Berlins Badestellen. Denn es sei nicht auszuschließen, dass sich im flachen Wasser Mini-Larven von Würmern tummelten. Sie heißen Zerkarien und sind nicht zu sehen. Wenn sie Menschen befallen, kann das unter anderem zu Hautreizungen führen, sagte Sprecherin Silvia Kostner.

Starke Regenfälle im Sommer bringen etwas Abkühlung, doch sie bedeuten nicht nur Entspannung für die Natur. Berlins Mischwasserkanalisation im Zentrum kann die Wassermengen dann oft nicht fassen und läuft über. Durch Einschwemmungen, unter anderem von Pflanzenresten, Dreck und Fäkalien, fehlt es vor allem in Berliner Kanälen und anderen träge fließenden Gewässern an Sauerstoff. Das kann ein Fischsterben begünstigen. Doch auch Berlins Badestellen sollte man wegen Verunreinigungen nach Starkregen besser meiden und für wenige Tage lieber in Schwimmbäder ausweichen, besonders mit kleinen Kindern, rät Kostner.