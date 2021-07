Pop: Verpackungsmüll in Berliner Parks ist ein Problem

Pop appellierte bei einem Rundgang im kleinen Weinbergspark in Mitte an die Besucher, weniger Müll liegen zu lassen. «Mit den steigenden Temperaturen, als wir auch noch den Lockdown hatten, wollten die Menschen raus in die Parks, was ich vollkommen nachvollziehen kann», sagte die Senatorin. «Aber natürlich führte das noch stärker als in der Vergangenheit dazu, dass in den Park- und Grünanlagen konsumiert wurde und die Vermüllung der Parks gerade in der Innenstadt noch weiter vorangeschritten ist.»