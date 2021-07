Gesundheitssenatorin: Nachfrage nach Impfterminen stagniert

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht bei der laufenden Impfkampagne gegen Corona Anzeichen für eine Verlangsamung.

Sie hält deshalb weitere Maßnahmen für nötig. «Die Nachfrage nach Impfterminen stagniert etwas», sagte die SPD-Politikerin am 06. Juli 2021 nach einer Senatssitzung. Sie plädiere daher dafür, den Schwerpunkt nun auf Sonderkampagnen mit mobilen Impfteams zu legen, um viele Menschen zu erreichen. «Wir müssen in die Kieze rein gehen, dorthin, wo möglichst viele Menschen sind.» Ihr Ziel sei es, Impfangebote niederschwelliger zu machen als bisher, etwa auf Straßen oder an Supermärkten.