Gesundheitsämter nehmen Urlaubsrückkehrer in den Blick

Um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Berlin zu verlangsamen, sollen die Gesundheitsämter in den kommenden Wochen verstärkt Urlauber aus Ländern mit hohem Risiko und sogenannten Variantengebieten auf die Einhaltung der Quarantänepflicht in den Blick nehmen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Einreisen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Darauf haben sich die Amtsärzte und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach Informationen der «Berliner Morgenpost» (02. Juli 2021) am Donnerstag verständigt. «Wir können die Ausbreitung der Delta-Variante zwar nicht mehr verhindern, aber dadurch das Verbreitungstempo verlangsamen», sagte Kalayci der Zeitung. Alle bekannten Reiserückkehrer aus diesen Gebieten erhalten demnach eine standardisierte E-Mail, in der sie über die Regeln und Pflichten informiert werden.

Rückkehrer aus sogenannten Variantengebieten sollen demnach zusätzlich direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. Die Behörden sollen dabei vor allem die Einhaltung der 14-tägigen Quarantänepflicht kontrollieren. «Das, was gemacht werden kann, machen wir», sagte Kalayci. Allerdings erhalten die Ämter nur Daten von Urlaubern, die mit dem Flugzeug einreisen. Bahn- und Busreisende können nur durch Stichproben-Kontrollen der Bundespolizei aufgespürt und informiert werden. «Hier fehlen konkrete Vorgaben des Bundes», sagte Kalayci. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) sollen Ankommende nach ihren Angaben künftig über die Vorgaben informiert werden.

© Berliner Wasserbetriebe Berlin wächst und der Durst wird größer Wir versorgen die Stadt mit frischem Trinkwasser. Alle und zu jeder Zeit. Doch die heißen, trockenen Sommer machen auch uns zu schaffen. mehr

© dpa Corona-Zahlen: Inzidenz in Berlin bei 5,1 In Berlin bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Innerhalb von sieben Tagen wurden zuletzt 5,1 Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet. mehr

© dpa Wann Tests für Geimpfte und Genesene sinnvoll sind Eine Gartenparty mit Dutzenden Gästen: Wenn allen Teilnehmer vollständig geimpft oder genesen sind, ist das vom Gesetz her kein Problem. Auch Tests müssen nicht sein. Ist das sinnvoll? mehr