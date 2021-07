Polizeieinsatz wegen nackter Brüste auf Spielplatz

Ein Polizeieinsatz wegen einer am Oberkörper unbekleideten Frau auf einem Berliner Wasserspielplatz hat eine Diskussion darüber ausgelöst, ob Frauen genau wie Männer nackte Brüste in der Öffentlichkeit zeigen dürfen.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirksamts Treptow-Köpenick schaltete sich ein. Sie bot der Frau ein Gespräch an diesem Donnerstag (01. Juli 2021) an, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Besucherin prangert einen frauenfeindlichen Vorfall an, weil das Sicherheitspersonal sie aufforderte, sich am Oberkörper wieder anzuziehen. Frauen sollten sich mit nacktem Oberkörper dort aufhalten können, wo es für Männer auch erlaubt sei, forderte sie. Zuerst berichtete der «Tagesspiegel».