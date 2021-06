Ein Stück Luftfahrtgeschichte: Focke-Wulf Fw 200 «Condor» in Tempelhof

Auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof ist ein ganz besonderer Oldtimer der Lüfte angekommen - als Museumsstück.

Das historische Flugzeug Focke-Wulf Fw 200 «Condor» gilt als letztes dieses Typs und wurde in den vergangenen 20 Jahren an verschiedenen Orten restauriert, wie das Deutsche Technikmuseum Berlin am 23. Juni 2021 mitteilte. Nun gelangte es zerlegt in fünf Schwerlasttransportern und sechs Lkw in einen Hangar. Das Flugzeug soll künftig regelmäßig öffentlich zu sehen sein. Diese letzte Focke-Wulf Fw 200 «Condor» wurde 1941 in Bremen gebaut.