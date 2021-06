Teile der Kunstsammlung von Udo Walz versteigert

Sieben Monate nach dem Tod von Udo Walz sind Kunstwerke des Berliner Promi-Friseurs versteigert worden. Rund 170 Objekte wechselten dabei den Besitzer. «Eine grandiose Auktion», sagte der Geschäftsführer des Auktionshauses Dannenberg, Alexander Ernst, am Samstagabend. Es habe «heftige Bietergefechte» und «total verrückte Preise» gegeben. Die insgesamt bei der Versteigerung eingenommene Summe wollte Ernst nicht nennen.

Witwer Carsten Thamm-Walz hatte im Mai der «Bild»-Zeitung gesagt: «Die Sachen erinnern mich jeden Tag an Udo und es macht mich natürlich sehr traurig, dass er nicht mehr da ist.» Aber er müsse auch seinen Haushalt verkleinern. «Es ist alles so viel gewesen.» Die Sachen, die er am meisten mit seinem Mann verbinde, behalte er.