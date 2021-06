Randale vor «Rigaer 94»: 200 Vermummte attackieren Polizei

Der Angriff wirkte geplant und gut vorbereitet. Am Mittwochvormittag, einen Tag vor der Brandschutzprüfung im besetzten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain, bauen vermummte Männer und Frauen Barrikaden auf den beiden nächsten Kreuzungen. Gitter, Autoreifen, Holzpaletten, Stacheldraht und alte Fahrräder stapeln sich auf der Straße. Als die ersten Polizisten erscheinen, werden die Barrikaden angezündet. Und als die Polizei mit Verstärkung anrückt, empfängt die Beamten ein Steinhagel.

Bis zu 200 Vermummte hätten die Polizisten angegriffen, sagte eine Polizeisprecherin wenig später. Auch vom Dach der Rigaer Straße 94 seien Pflastersteine geflogen. Über der Straße lagen dichte Rauchschwaden, Böller explodierten in dichter Folge. Die Polizisten mussten sich erst einmal zurückziehen, manche suchten Schutz in Hauseingängen. Später sprach die Polizei von 60 verletzten Kollegen.

Die Polizei ließ vor den Augen zahlreicher Schaulustiger einen Wasserwerfer auffahren und die Feuer löschen. Ein Räumfahrzeug schob rauchende Trümmer zur Seite, in der Luft knatterte ein Polizeihubschrauber. Schließlich rückte die Feuerwehr an und löschte den Rest. Die umliegenden Kreuzungen sperrte die Polizei weiter ab und kontrollierte die Dächer wegen der Gefahren durch dort gelagerte Steine. An manchen Straßenecken stapelten sich da noch Pflastersteine in kleinen Häufchen, offenbar bereitgelegt für den Morgen.