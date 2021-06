Verwaltung: Keine Zertifizierung für «Teststelle Heilmann»

Nach Einschätzung der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit darf der Wahlkampfbus des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann nicht als mobile Corona-Teststation genutzt werden. «Der mit E-Mail vom 2. Juni 2021 erfolgte Entzug der Zertifizierung war rechtmäßig und ist nicht zu beanstanden», teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Sie habe den Widerspruch der Betreiberin der Teststelle «Heilmann-Bus» als unzulässig zurückgewiesen. Öffentlich finanzierte Bürgertestungen in einem zu Wahlkampfzwecken eingesetzten Bus blieben unzulässig.

Heilmann sagte am Montag, die Apotheke habe nach dem Entzug der Zertifizierung einen Anwalt eingeschaltet, der sich an die Gesundheitsverwaltung gewandt habe, nachdem von deren Seite lediglich die besagte Mitteilung per E-Mail gekommen sei. Einen Verwaltungsakt per E-Mail zuzustellen, sei rechtlich unwirksam. Am Mittwoch war der CDU-Politiker für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.