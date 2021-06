22 Neuinfektionen: Corona-Zahlen sinken weiter

Die Corona-Zahlen gehen in Berlin weiter zurück. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich je 100.000 Einwohner 12,2 Menschen, wie das Robert Koch-Institut am 16. Juni 2021 mitteilte.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Am Vortag lag die Sieben-Tag-Inzidenz noch bei 13,6. Nach Angaben des Instituts gab es innerhalb von 24 Stunden 22 Neuinfektionen sowie 9 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Knapp 180.000 Berlinerinnen und Berliner haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich infiziert. 3529 starben an oder mit der Krankheit, die das Virus auslöst.

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 180 Trinkbrunnen und über 2.000 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr

© dpa Corona-Lockerungen: Tanzen unter freiem Himmel ab Freitag erlaubt Über lange Monate mussten Tanzfreunde die Füße still halten. Ab Freitag dürfen die Berliner Clubs wieder Partys im Freien ausrichten. Es gelten umfangreiche Vorgaben. mehr