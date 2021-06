Digitaler Impfpass in Apotheken: Hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach digitalen Impfpässen aus Berliner Apotheken war am Montag laut Apotheker-Verein groß.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Der Nachweis wird in einem sogenannten QR-Code aus schwarzen und weißen Quadraten hinterlegt, der künftig in der Regel mit dem zweiten Impfgang im Impfzentrum oder beim Arzt ausgehändigt wird.

Impfzentren verschicken QR-Codes per Post

Wer in einem Impfzentrum geimpft wurde, soll den QR-Code automatisch per Post bekommen. «Darauf wollen viele Menschen, die jetzt verreisen wollen, aber nicht warten. Deshalb kommen sie in die Apotheke», so Eder. Er prüfe mit seinem Team die jeweiligen Unterlagen und stelle seinen Kunden rechtzeitig zum gewünschten Termin den QR-Code aus.