Einigung: DDR-Oppositionelle als Opferbeauftragte

Die monatelange Suche nach einem Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur ist vorbei: Das neue Amt soll die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke antreten. Das wurde am Freitag aus den Regierungsfraktionen von Union und SPD bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die 59-jährige Zupke arbeitet nach Angaben aus dem Lebenslauf als Sozialpädagogin für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Im Mai 1989 war die Ostdeutsche demnach maßgeblich an der Aufdeckung des Betrugs bei den DDR-Kommunalwahlen beteiligt. Zupke, die in Binz auf der Insel Rügen geboren wurde, habe Proteste gegen die Wahlfälschung mitorganisiert. Zudem sei sie im oppositionellen Weißenseer Friedenskreis in Ost-Berlin engagiert gewesen. In Schulen und Bildungseinrichtungen tritt sie demnach regelmäßig als Zeitzeugin auf.