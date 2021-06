Berlin muss auf geplanten «Rio Reiser Platz» warten

Nach einem Einspruch aus der Bevölkerung muss Berlin auf den geplanten «Rio Reiser Platz» im Szene-Kiez Kreuzberg warten. Der Einspruch sei eingehend rechtlich geprüft worden und habe aufschiebende Wirkung für die Umbenennung, hieß es am 03. Juni 2021 beim zuständigen Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Zuvor hatte RBB-Inforadio berichtet. Der Musiker Reiser (1950-1996, «König von Deutschland») wäre in diesem Jahr 70 geworden. Bekannt wurde er zuvor auch mit der Politrockgruppe Ton Steine Scherben («Macht kaputt, was euch kaputt macht»). «Rio Reiser und Ton Steine Scherben haben Rockgeschichte und die Geschichte Kreuzbergs geprägt», hatte das Bezirksamt die Umbenennung des bisherigen Heinrichplatzes begründet. An den Musiker zuerinnern, sei im Sinne der Diversität. «Schwulsein war für ihn in den70ern selbstverständlich, während es damals in weiten Teilen derGesellschaft und auch in der linken Szene noch lange nicht als gängiggalt.»