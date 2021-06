«Haus der Zukunft» zeigt Hilfen nach Unfällen und im Alter

Die Toilette misst Zuckerwerte, Gewicht und Körpertemperatur, ein Vertikalföhn macht das Handtuch überflüssig und leuchtende Fußleisten weisen den Weg durch die Wohnung: Wie Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen möglichst lange selbstständig leben können, zeigt jetzt eine Musterwohnung am Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn (ukb). «Nach einer Reha kommen die Menschen oftmals zu Hause nicht klar und kommen wieder zu uns ins Krankenhaus. Diesem Drehtüreffekt wollen wir ein bisschen entgegenwirken», sagt Sprecherin Angela Kijewski.

Die Musterwohnung im sogenannten Smart Living and Health Center ist Teil des am Dienstag eröffneten «Hauses der Zukunft am ukb». Dazu gehört auch ein Modellpflegestützpunkt, in dem sich Interessenten unter anderem darüber informieren können, welche Bestandteile aus der Wohnung die Pflegeversicherung bezahlt.

«Mit dem Haus der Zukunft ist ein einzigartiger Ort in Deutschland entstanden, an dem Beratungsangebote für ein selbstbestimmtes Leben mit Lösungen für den Alltag in den eigenen vier Wänden kombiniert werden können», betonte Christian Gräff, Geschäftsführer des Smart Living and Health Center. Ein weiterer Bestandteil ist das Zentrum für Notfalltraining für Ärzte und Pflegekräfte aus Berlin. An hochmodernen Simulatoren können sie verschiedene Behandlungsszenarien trainieren. Das Haus der Zukunft wurde für rund 5,8 Millionen Euro errichtet.