Corona-Inzidenz am Mittwoch unter 40

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin erneut gesunken und liegt jetzt mit 39,3 deutlich unter 50.

Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen (26. Mai 2021) an. Am Dienstag hatte der Wert erstmals seit Oktober vergangenen Jahres den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. In ganz Deutschland sank der Wert am Mittwoch erstmals seit Oktober vergangenen Jahres unter 50 und lag bei 46,8.