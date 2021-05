Rot-Rot-Grün will Ufer in Berlin für alle Bürger sichern

SPD, Linke und Grüne brachten dazu am 20. Mai 2021 im Abgeordnetenhaus einen Antrag ein: Darin wird der Senat aufgefordert sicherzustellen, alle Ufer an Flüssen, Kanälen oder Seen «grundsätzlich öffentlich zugänglich zu machen und so naturnah wie möglich zu gestalten». Die Ufer seien gemeinschaftliches Gut und öffentlicher Raum, heißt es in dem Antrag. «Der freie Zugang zum Ufer ist ein Jedermannsrecht. Es gibt keinen politisch plausiblen Grund, Berliner Ufer zu privatisieren. Das gilt für Villengegenden genauso wie für innerstädtische Lagen.»