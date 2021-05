Vier Demonstrationen am Pfingstwochenende in Berlin verboten

Vier Protestkundgebungen in Berlin, die für Pfingsten angemeldet wurden, sind von der Versammlungsbehörde verboten worden; darunter die Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen mit 16 000 angemeldeten Teilnehmern. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochabend auf Anfrage mit. Zuvor hatten der RBB und der «Tagesspiegel» darüber berichtet. Zu den Gründen für die Verbote machte die Polizei keine Angaben.

Das Verbot gelte zum einen für die Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen unter dem Motto «Pfingsten in Berlin» am Sonntag, die mit 16 000 Teilnehmern angemeldet worden sei und am S-Bahnhof Tiergarten starten sollte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Außerdem seien drei weitere Demonstrationen für den Montag verboten worden.