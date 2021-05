Auch die Bars in Berlin dürfen die Tische rausstellen

In Berlin dürfen auch Bars ab Freitag wieder Gästen bewirten. Wie für Cafés und Restaurants gilt das zunächst aber nur für die Außenbereiche und nach pandemiebedingten Regeln. Das teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mit. Gäste müssen ein negatives Testergebnis nachweisen - oder vollständigen Impfschutz. Verpflichtend sind außerdem feste Sitzplätze vor der Bar. Als Grundregel nannte Kollatz: «Bitte keine Menschentrauben bilden, sich irgendwo hinsetzen in der jeweiligen Kleingruppe, und dann ist alles gut.»

Die Regeln zum Verkauf von Bier, Wein und anderem Alkohol werden nur leicht gelockert: Bisher war es verboten, alkoholische Getränke in Berlin nach 22 Uhr auszuschenken oder zu verkaufen. Künftig gilt das zwischen 23 und 5 Uhr. Kollatz begründete das Festhalten an dieser Einschränkung damit, der Verkauf von Alkohol begünstige Menschenansammlungen - das erhöhe das Risiko von Corona-Infektionen.