Ab Montag: Berlin hebt Priorisierung für Impfstoffe bei Ärzten auf

Berlin hebt ab 17. Mai 2021 die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf.

Das kündigte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit am 13. Mai 2021 auf dpa-Anfrage an. Zuvor hatte das Magazin «Business Insider» darüber berichtet. Bisher war die Vergabe an Kriterien wie Alter, Vorerkrankung und die Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen geknüpft. Zuvor hatten bereits Bayern und Baden-Württemberg ähnliche Schritte angekündigt.