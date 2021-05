93,7: Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 100

Das Coronavirus verbreitet sich nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Berlin wieder etwas langsamer. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Institut 93,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Nach einem Anstieg am Sonntag und Montag ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz damit wieder unter die Schwelle von 100 gesunken. Liegt der Wert fünf Tage in Folge unter 100, können die Corona-Regeln gelockert werden. Der Senat wollte bei seiner Sitzung am Dienstag (11. Mai 2021) auch über eine Verlängerung der Berliner Infektionsschutzordnung beraten, die bis Sonntag gilt.