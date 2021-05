Kalayci: Digitaler Testnachweis soll kommen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat in Aussicht gestellt, dass an sämtlichen Berliner Teststellen bald ein digitaler Testnachweis angeboten wird.

Corona-Testzentren in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Die digitale Variante sei auch ein zentrales Projekt auf Bundesebene. «Wir sind in regelmäßigem Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium dazu», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der digitale Testnachweis sei inzwischen über die Corona-Warn-App technisch möglich. «Die Voraussetzungen dafür schaffen wir gerade mit allen Teststellen, die wir in Berlin haben.» Dort müsse eine entsprechende Software vorhanden sein.