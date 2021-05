Wasserspringerinnen holen weitere Olympia-Startplätze

Die Berliner Wasserspringerinnen Elena und Christina Wassen haben dem deutschen Team zwei weitere Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio gesichert. Elena Wassen zog am Dienstag beim Weltcup in Japan als Neunte, ihre Schwester Christina als 13. ins Halbfinale des Wettbewerbs aus zehn Metern Höhe ein. Damit holten sie die Quotenplätze acht und neun für den Deutschen Schwimm-Verband. In allen vier Einzeldisziplinen werden deutsche Springerinnen und Springer bei den Sommerspielen dabei sein.

© dpa

Im Turmspringen der Männer belegte Timo Barthel als bester Deutscher den vierten Rang. Der 25-Jährige und der erst 16 Jahre alte Jaden Eikermann hatten bereits am Vortag zwei Quotenplätze ersprungen.

Wer die Quotenplätze einnimmt, steht noch nicht fest. Dies soll bei den deutschen Meisterschaften entschieden werden, die im Rahmen der Finals 2021 vom 1. bis zum 6. Juni in Berlin stattfinden.

© FNS Corona-Nachtragshaushalt 2021 60 Milliarden Neuverschuldung – eine Investition in die Zukunft? Bundestagsabgeordnete diskutieren online. Jetzt kostenlos anmelden. mehr