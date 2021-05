Gesundheitsämter zögern noch mit dem Einsatz der Luca-App

So lauten die Erfahrungen fast unisono in annähernd allen Bezirken. Alle «technischen und rechtlichen Voraussetzungen» für den Einsatz der Luca-App seien erfüllt, heißt es vom Bezirksamt Pankow . «Im Alltag wurde die App bisher noch nicht eingesetzt», so Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne. Der CDU-Politiker weist in dem Zusammenhang auf offene Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz hin. Die Luca-App, für die unter anderem der Hip-Hop-Sänger Smudo von den «Fantastischen Vier» geworben hatte, lässt sich im App-Store von Apple und im Google-Play-Store für Android-Smartphones herunterladen. Sie kann bereits in vielen Bundesländern genutzt werden.