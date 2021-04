Rechnungshof: «Gravierende Fehler im Verwaltungshandeln»

Der Landesrechnungshof hat der Berliner Verwaltung gravierende Fehler bei der Digitalisierung, aber auch bei Bauprojekten wie dem Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) vorgeworfen.

«Seit Jahren leidet die Berliner Verwaltung an einer uneinheitlichen, teilweise veralteten Technik», sagte die Präsidentin des Rechnungshofs, Karin Klingen, am 26. April 2021 bei der Vorstellung des ersten Teils des Jahresberichts der Behörde. «Die Auswirkungen sind gerade in der aktuellen Situation deutlich zu spüren.»