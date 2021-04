1135 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz sinkt unter 150

In Berlin sind zwischen Mittwoch und Donnerstag 1135 neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Inzidenzwert laut RKI und Lagebereicht unter 150-Marke

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag laut dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Donnerstag bei 134. Laut Lagebericht lag der Wert am Donnerstag sogar bei 147,8. Mit dem in dieser Woche verabschiedeten Bundesgesetz zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist ab Samstag dieser Woche nur noch die entsprechende Kennzahl des RKI maßgeblich für Lockerungen oder Verschärfungen.