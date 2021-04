Polizei: Fast 30 Beamte bei Corona-Demo verletzt

Bei der Demonstration gegen die bundesweite Verschärfung der Corona-Einschränkungen am Mittwoch in Berlin sind nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) fast 30 Polizisten verletzt worden. Weit mehr als 300 Demonstranten seien festgenommen worden, teilte die GdP am Donnerstag mit. Bei der Demonstration mit etwa 8000 Teilnehmern rund um das Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni hatte es zum Teil gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben.

© dpa

Weil sich viele Demonstranten nicht an die Corona-Hygieneregeln mit Distanz und Mund-Nasenschutz hielten, ordnete die Polizei am Mittag die Auflösung der Kundgebung an. Viele Menschen widersetzten sich, so dass die Polizei eingriff und die Menschen von der Straße des 17. Juni in den Tiergarten abdrängte. Dabei kam es zu Angriffen auf die Polizei, heftigen Rangeleien und Flaschenwürfen. Polizisten versprühten Pfefferspray. Einzelne Teilnehmer wurden weggetragen.

Etwa 2200 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz. Sie hatten das Reichstagsgebäude und das Brandenburger Tor weiträumig abgesperrt. Demonstriert wurde dann unter anderem auch vor dem Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten.

