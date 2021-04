Senat setzt nicht auf den russischen Impfstoff Sputnik V

Berlin setzt vorerst nicht auf den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V.

«Wir hatten im Senat eine Diskussion», sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel im Anschluss an die Sitzung am 20. April 2021. «Im Moment stelle ich erstmal fest, dass es keinen zugelassenen Impfstoff diesen Namens in Deutschland gibt.» «Es war eine Diskussion "für den Fall, dass...", aber vor diesem Hintergrund konnten wir uns nicht abschließend dazu positionieren», sagte Scheel.