FFP-2-Masken erst ab 14 Jahren Pflicht: Tests ab 7 Jahren

Die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken gilt in Berlin künftig ab 14 Jahren. Zwischen 6 und 14 Jahren reicht eine normale OP-Maske, wie Senatssprecherin Melanie Reinsch am Dienstag (13. April 2021) nach der Senatssitzung mitteilte.

Die Verordnung, die die Corona-Maßnahmen regelt, wird entsprechend angepasst. Änderungen gibt es in einigen weiteren Details. So müssen die Kunden von Fahrschulen künftig ein negatives Testergebnis vorlegen. Generell gilt: Überall da, wo ein negatives Testergebnis vorgeschrieben ist, sind Kinder bis inklusive 6 Jahren ausgenommen. Das war bisher in der Ordnung nicht geregelt.