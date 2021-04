Kalayci: Berlin könnte Covid-19-Patienten aufnehmen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci geht davon aus, dass Berlin bald Covid-19-Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen wird.

In der Hauptstadt selbst liegt die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten laut dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Sonntag bei 25,8 Prozent und bei der Corona-Warnampel damit im roten Bereich. Es gebe einen klaren Trend nach oben, sagte Kalayci (SPD) am 12. April 2021 im Gesundheitsausschuss. «Wir haben aber auch freie Bettkapazitäten.» Berlinweit seien 176 infrage kommende Betten frei. Innerhalb von 24 Stunden seien 283 weitere Intensivbetten aktivierbar.

Außerdem gebe es 460 Covid-19-Patienten in Normalbetten, hier seien noch 2700 Betten frei. Kalayci wies auf Vereinbarungen im Verbund mit anderen Bundesländern wie Brandenburg, Thüringen oder Sachsen hin, sich bei Bedarf gegenseitig zu unterstützen. In Brandenburg und Thüringen sei die Auslastungssituation angespannt, sagte Kalayci. Sie gehe davon aus, dass eine Hilfestellung zwischen den Bundesländern erforderlich sein werde. «Bisher gibt es noch keinen Antrag, Patienten zu übernehmen, aber wir rechnen, wenn die Entwicklung so weiter geht, sehr bald damit.»